26歲的業餘投手蔡子凡在今年中職新人測試會中，是投手群年紀最大的選手，他前年曾動過手肘韌帶置換手術(TJ手術)，今年一度因為投球機制跑掉又找不到解決辦法，球速僅剩135公里，還被台北興富發釋出，後來透過私人教練用科學化方法找到解答，訓練1個多月後今日測試會最快球速144公里，這也讓他定下新目標。

蔡子凡2017年也參加過新人測試會，獲推薦後可惜在選秀會上落選，近年來都效力於台北興富發，不過今年春訓聯賽投球出問題，球速僅剩135公里，「投球機制跑掉，當時又找不到方法，教練給的資訊無法讓我好轉，自己和教練團都不滿意，所以才被釋出。」

蔡子凡被釋出後立刻找上私人棒球訓練中心，僅花一個多月的時間找回球速，今日最快來到144公里，「以前教練跟我說要快前面要加速，我雖然知道但找不到方法，經過訓練後才知道，要快其實不是前面快，是動作做好後面延伸拉大後自然彈出，像彈力弓一樣。」

經過科學化訓練，成果讓他相當滿意，也讓他更加明白選手要接觸更新的知識來提升自己，「現在教練無法有太多時間進修，但我認為這是必須的，不要用一成不變的方法訓練，比起過往的土法煉鋼，我更喜歡更細膩的訓練方法，而不是只給大方向要選手自己想辦法。」

蔡子凡仍有中職夢，不過他也知道自己年紀偏大，透過新人測試會是想證明自己，如果無法圓夢可能會另尋出路，「接觸科學化訓練後認為這真的很重要，甚至比專任教練更重要，之後想指導選手，教選手投球機制如何發力、肌力訓練。」

(中時 )