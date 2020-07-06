台股集中交易與櫃買兩市場，今雙雙開高走高，欲小不易，表現搶眼。除上市加權股價指數逼近今年元月的12186點與12197點兩高峰外，櫃買市場更是連連改寫10餘年來波段新高，令人刮目相看。

周一量價表現突出股，在上市方面，包括圓剛、佳必琪 、立積、聯鈞與士紙等計35檔強勢攻頂，而單日漲幅逾5%以上股票，更高達76支，表現相當出色。

上櫃方面，包括光洋科、台嘉碩、中天、原相、光環與禾瑞亞等計54檔股票大紅燈籠高高掛，而單日漲幅逾5%以上者，進一步達101支，顯示短多人氣、資金匯聚籌碼易於掌控的櫃買市場，仍係上櫃波段行情欲小不易主因。

不過，在大漲行情中，上市、櫃仍有逆勢重挫個股，顯示不具基本面，而有意趁水摸魚的市場性濃厚股票，仍宜迴避，以免被主力以反市場心理大肆調節而未知。今重挫股票包括劍湖山乙支高掛跌停板；另有天瀚、東訊、譁裕、艾華、金麗科等13支股票的單日跌幅逾4%。

上市成交量前10名股票方面，分別是群創、友達、開發金、欣興、金像電、台積電、聯電、中信金、彩晶與菱生。上櫃成交量前10名股票，包括光洋科、合晶、精材、聚和、原相、元太、華星光、中美晶、晟德及宏捷科。

(工商 )