潘瑋柏下個月將推出相隔三年新專輯《Mr. R&Beats節奏先生》，今（6日）出席電台宣傳活動，媒體焦點集中在他這次發片狂瘦8公斤一事，他接受聯訪時不小心脫口自爆前陣子體重胖到90幾公斤，驚覺口誤後呆坐在位置上表情哀怨，過幾秒後才回神繼續受訪，笑翻所有人；聊起減肥過程，潘瑋柏直言很痛苦：「畢竟我那麼愛吃，吃是我的生命，但之前胖到有點嚇到，自己怎麼會到那種程度，真的有點誇張。」透露最瘦時期是出道的67公斤，「但那張專輯賣最爛，其實還是要靠才華啦，不要靠體重 」。

他的新專輯視覺照突破出道19年來的「尺度」，戰勝「心魔」穿短褲、露小腿，潘瑋柏坦言拍攝時很沒安全感、會不自覺一直把褲子往下拉，短褲宣傳照日前釋出，被粉絲發覺他腿毛很多，潘瑋柏解釋：「因為我之前左腿開過二次刀、開刀要除毛嘛，除了毛之後再長就會變得比較粗、比較明顯。」他透露開刀當時，護士替他刮腿毛為開刀做前置處理時，護士一直發出「唉、唉」的聲音，嘆氣他腿毛太多很麻煩，潘瑋柏開玩笑表示護士當時的反應造成自己心理創傷。

他高中時很愛打籃球、自認球技不錯，前陣子第一次約周杰倫、林俊杰打籃球「很好玩」，但有些比較難的動作、如今因腿開過刀沒辦法挑戰，「例如扣籃，我高中多強啊，現在拿不到球我就在一邊講話，我很會講垃圾話，拿不到球就一直講垃圾話」，至於有沒有跟好朋友羅志祥打球？潘瑋柏僅回「沒有打到」，隨即結束話題。

潘瑋柏今出席電台宣傳活動。（盧禕祺攝）

潘瑋柏今出席電台宣傳活動。（盧禕祺攝）

(中時 )