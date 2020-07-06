資金行情熱燒，台股12100點到手！儘管全球新冠肺炎疫情難止，為解封拚經濟蒙上陰影，但全球政府寬鬆政策引爆資金行情狂燒，全球股市多頭氣盛，相較全球股市，台股低本益比及高殖息率，獲本土資金及外資同步拉抬，在資金簇擁下，台股延續上週驚驚漲格局，杰力(5299)、創惟(6104)、日揚(6208)、華星光(4979)、聯鈞(3450)、安力-KY(5223)、系微(6231)、原相(3227)等中小型股強攻漲停板作收，台積電(2330)及大立光(3008)穩盤，在權值股及中小型股同步攻高下，台股指數開高走高，順利站上12100點，終場加權股價指數12116.7點，上漲207.54點，成交量2483.94億元；OTC指數為170.68點，上漲4.18點，成交量957.82億元。

今日上市各類股全部收紅，其中又以化工類股表現最佳，上漲2.97%，其次是光電類股及電子零組件類股，分別上漲2.78%及2.63%，表現較差者為紡織類股、航運類股及塑膠類股，其中紡織類股上漲0.2%，航運類股上漲0.56%、塑膠類股上漲0.67%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲4.27%，表現最差為鋼鐵類股，上漲0.11%。

就技術面來看，全球股市驚驚漲，台股指數亦在資金行情熱燒下開高走高，終場上漲207.54點，以12116.7點作收，站上12100點；台股在消化6月11日長黑賣壓，突破近期高點11771點後，多頭即強勢沿5日均線向上攻堅，大盤日KD持續黃金交叉，且指數型態呈現價漲量增，拉抬各期均線持續多頭排列，由於新台幣持續走強，市場資金充沛，加上全球股市多頭氣盛，只要國際股市未見重大利空，台股指數仍有上攻空間。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，隨美國經濟重啟5月起，經濟已開始改善走出谷底，FED無上限QE、直接購買公司債政策及美國政府強力財政措施發揮效果、公債殖利率保持低位股市評價提升，使股市自3月下旬以來出現V型反彈上漲之多頭走勢。台股因高價股走揚推升績優電子股比價空間、進入股東會後除息行情高峰效應，且受惠科技業長期展望仍佳，若美股未連續修正，則亦可望保持類股輪動、個股表現狀況。不過近期美國第二波疫情再起，單日新增確診人數創新高已至5萬人以上之水準，仍需觀察美國第二波疫情發展是否影響股市風險情緒、經濟好轉速度、以及未來美國將再推出新刺激政策內容之助益。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，影響未來盤勢的觀察重點包括：一、歐美國家陸續解封後，是否有二度疫情出現。二、隨著陸續解封，上半年拉貨積極的筆電、server等產品線於下半年是否出現庫存調整？三、美國商務部5月15日再度對華為擴大實施禁令，預計9月15日上路，屆時華為供應鏈的營運表現是否受到重大影響？四、隨時序接近11月美國總統大選，美國總統川普藉由打中拉抬自身選情的策略恐將日益明顯，加上中方強行推出港版國安法等，均將提高地緣政治的風險。故接下來幾個月，美方對中國的制裁，抑或中方的反制措施是否升級等均是後續影響國際股市的風險之一。

魏永祥指出，整體來看，經過4~6月的反彈後，不少個股股價已回升至疫情前的位置，故3月系統風險修正後的反彈行情大致已結束，接下來產業或個股基本面才是主導台股行情的重要關鍵。因預期台股企業獲利在第二季至第三季衰退幅度逐季收斂，甚至在第四季恢復正成長，台股後續行情不看淡。選股方面，5G相關、半導體、光學等族群持續看好，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦為選股方向。

(時報資訊)