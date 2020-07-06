入住國泰和逸飯店一晚，可帶走房內的卡通拖鞋。（程炳璋攝）

大億麗緻酒店剛收攤，台南飯店業者7月起搶食安心旅遊與振興券市場大餅，一家走親子家庭風的飯店與美國卡通結合，6日率先推出「熊熊遇見你」下午茶優惠套餐，吸引家庭旅遊族群。

台南市大型飯店市場在老牌飯店大億麗緻關門後重新洗牌，大有百家爭鳴之勢，順應7月開始的安心旅遊與振興券，各家飯店陸續推出優惠方案搶食國旅市場。

台南國泰和逸飯店有8成旅客來自家庭客，近日旅遊潮回升，住房幾乎皆滿，業績與追上去年同期，業者表示，每組客人大都使用安心旅遊方案。

台南和逸飯店最近搭上振興券風潮，業者與美國卡通合作，6日推出「熊熊遇見你」下午茶套餐，使用振興券，可享599元價格，大低於原價950元。客人入住飯店若使用安心旅遊方案加上振興券，最低有0元方案，還能帶走房內的卡通造型拖鞋。

迎接暑假，搶食飯店市場大餅的業者紛紛推出優惠，煙波飯店5月中即推出房價打88折入住一晚，優惠直到8月底。

香格里拉台南遠東國際大飯店推出以振興券到餐廳付費，1000元可抵1300元；住房申請除了1000元旅遊補助，使用振興券支付房費，每房贈送餐飲抵用金1000元。

台南大飯店推出振興不用等券，館內直接優惠《半自助式套餐》周一至周四午晚餐提供，4人同行，第4人只要33折。而《歐式自助餐》週五午餐4人同行只要2999元，周五晚餐及周六、日午晚餐4人同行只要3333元。

有大型飯店逆向操作，台南晶英酒店不參加安心旅遊方案，振興券消費在9月至10月平日入住，可享房型升等，11月至12月入住則有限定小禮。

(中時 )