麻煩、麻煩、真麻煩！這就是振興三倍券給一般民眾的觀感，想領券還得先掏1000元，加上要綁信用卡、綁電子支付、超商預購等種種手續，眼花繚亂讓人「霧煞煞」，也讓詐騙集團有機可乘，警方提醒，至少有「網路釣魚」、「假網拍」、「假代辦」等3種詐騙手法，恐怕會跟著上路。

政府想振興經濟卻又不乾不脆，弄個超複雜的「三倍券」，從領券開始就讓人眼花繚亂，詐騙看準好機會，也跟著蠢蠢欲動。

刑事局提醒，振興三倍券自1日起開放預購登記，民眾要注意「假網拍」、「網路釣魚」、「假代辦」等3種詐騙手法。

「假網拍」：歹徒用收購或出清三倍券的名義來詐騙；

「網路釣魚」：冒充三倍券加碼回饋活動的假簡訊；

「假代辦」：年長者要特別小心，詐騙集團會以代辦三倍券請領、返現事宜而趁機騙取個資、手續費。

刑事局強調，民眾有任何疑問，隨時撥打「165」反詐騙專線查詢；也可打「1988」紓困振興專線，詢問各類紓困貸款及振興補助方案，千萬千萬不要看到別人傳來的廣告、宣傳就相信。

(中時電子報)