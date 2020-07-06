台灣口罩在6月1日解禁後，實體零售的超商、藥妝、量販、醫療通路、網路電商等都加入販售行列，而許多特殊色更是吸引不少民眾的目光。新北市永和區一家藥局則是很有創意的結合時事，一次推出六種顏色的口罩，搭配上政治哏，瞬間掀起網友熱烈討論，更有網友則是敲碗「有國瑜藍嗎？」

藥局口罩行銷掀熱議。(新北市永和敦品藥局授權提供)

藥局口罩行銷掀熱議。(新北市永和敦品藥局授權提供)

新北市永和敦品藥局日前在臉書粉絲專頁，上傳六種顏色的口罩，「網美網帥網紅專屬色」，仔細一看，藥局人員創意地將六種顏色分別命名為，怡農綠、國昌黃、楚瑜橘、萬安藍、吸附紫、文哲白。而特殊顏色搭配專屬政治人物，果然成為網友焦點。

網友反應。(翻攝自新北市永和敦品藥局臉書貼文留言)

藥局口罩行銷掀熱議。(新北市永和敦品藥局授權提供)

永和敦品藥局老闆邱議權今(6日)接受電訪時表示，會以政治明星「背景色」，搭配口罩顏色作爲宣傳，是因藥局接到配送來的口罩，其實是沒辦法挑顏色的，但現在有些民眾買了口罩後並不喜歡拿到的顏色，藥局也沒辦法，後來轉念一想，這也證明台灣口罩存量已增加且疫情穩定、防疫有成，民眾才能挑顏色，所以就結合新聞熱話題，用政治明星的政黨顏色搭配口罩顏色來賣，例如，若是「農婦」拿到「綠」色，現在會想到「怡農綠」，可能就會轉換心情了。

藥局口罩行銷掀熱議。(新北市永和敦品藥局授權提供)

至於藍色，目前藥局推出的是「萬安藍」，邱議權說，最初是因覺得蔣萬安形象年輕、與年輕人好像較接近；但現在有很多韓粉敲碗「國瑜藍」。對此，他也承諾，會的，一定會推出「國瑜藍」。邱也笑說，今天詢問電話接了很多，此一行銷反應非常好。

而此篇貼文曝光後，不少網友則是紛紛留言表示，「好想買哦！」、「 羨慕～怎麼賣」、「面面俱到 」、「很有才」。

(中時電子報)