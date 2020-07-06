台北市長柯文哲今在交通會報質疑，有雙北公共運輸1280元月票使用者每月搭乘竟超過1萬元，「是不是有人利用捷運做快遞」、「還要給他免費坐不要錢嗎」指示，要求交通局掌握每月搭乘超過3000元旅客的搭乘軌跡，對此，北市議員徐巧芯大酸，「開吃到飽餐廳，就不要怪對方吃得多！」

徐巧芯今在臉書發文指出，去年她在北市議會交通委員會時曾擱置1280月票預算，要求交通局補充財務規畫資料後才通過，當時柯文哲不僅沒質疑有人搭太多，甚至還說「就問哪個議員主張取消1280請舉手，看看有沒有人敢？」

徐巧芯認為，搭到1萬元的人是極少數，若把大多數使用者想成都是搭了1萬元，那是沒搞清楚真實情況；另外，如果只是想知道少數極端案例為何會用到這麼多，為何要調查使用3000元以上的人？這種評估方式不僅沒能達到原本的目的，更會影響到太多民眾。

徐巧芯批評，開吃到飽餐廳，就不要怪對方吃得多，況且，一開始規畫政策也不是沒有相關準備，搭到1萬元的只是少數人，與平時沒有搭到1280元的人平均以後，每人每月平均是搭1600元，數字並沒有這麼誇張。

徐巧芯強調，過去議會也曾討論如何讓平均數字再降低，但絕對不會是去調查少數人的行車軌跡，1280月票固然有很多細節可以調整，市府如今有意精進也是好事，但千萬要搞對方向。

(中時 )