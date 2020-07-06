鮭魚返鄉再現高潮！全球政府持續實施QE，銀行利率下探新低，不動產成為台商、富豪爭相追逐的保值標的；隨著台灣疫情解封，帶動豪宅案場來客量大增，因為疫情滯台與鮭魚返鄉的置產需求，擁有國際事業佈局的企業主，近期占台中七期豪宅賞屋客的八成以上！

其中，「大陸寶格」、「大陸麗格」4天共賣出8戶；「大陸寶格」更傳出近億元級交易揭露，買氣顯著復甦。

根據內政部最新實價登錄顯示，「大陸寶格」18樓、總面積174.09坪，近期以總價9880萬成交，扣除車位後每坪單價63.3萬！根據謄本資料顯示，買方為達昇投資，即紡織大廠利勤實業洪家持有，為全世界3D立體織物的領導大廠！

目前「大陸寶格」已知住戶，包括億豐粘家、盛香珍郭家、香吉士李家，皆為業界翹楚，大咖雲集且家族均購買多戶，整個社區儼然成為國際企業主的頂級私人會所。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，全球疫情仍在延燒，頂級大咖幾乎都留在國內，看屋買房成大戶最喜愛的休閒活動之一，也因見多識廣、且名下資產布局全球各地，對於有國際大師加持的建築作品慧眼獨具，下手毫不手軟。

(工商 )