張姓女子砸大錢支持王姓男友出國考取機師證照，事後卻被分手，氣得在「爆料公社」發文痛批王男是「愛情騙子」、「酒後不舉」，挨告加重誹謗。台北地院認為王男非公眾人物，行為無關公益，故判張女拘役59日，得易科罰金5萬9000元，可上訴。

張女2017年8月25日在「爆料公社」張貼標題為「女孩泣訴航空業的愛情騙子，利用各種話術騙財騙色再分手，請女生小心以免同樣手法受害」的文章，稱她2016年4月間在PTT上認識王男，進而以結婚為前提交往。

張女文章指出，王男自稱曾在美國飛行訓練學校受訓，告訴她「以後妳就是機師娘了」，並想再考取教官資格，約定回國馬上登記結婚，她信以為真，出錢幫找英文家教、送王男出國，王男回國後卻將她封鎖，痛批王男「吃軟飯的騙子」、「私生活失檢」、「喝啤酒會不舉」，並公布照片。

王男提告加重誹謗，張女遭到起訴。法院審理期間，張女否認犯行，辯稱文章不是她發表的，她後來有提告詐欺，並將相關資料給朋友看，可能是朋友發的文；辯護律師則稱，張女寄發存證信函要求「爆料公社」下架文章，迄今未獲回應。

合議庭認為，文章所附照片包括張女與王男的對話紀錄、禮物、卡片等，屬兩人間私密資訊，並有報案三聯單及刑事告訴狀，都是張女個人持有文件，文章也以「我」第一人稱詳述事發經過，勘認發文者是張女本人。

合議庭並指，無論張女能否證明言論為真，因王男並非公眾人物，相關指控僅涉私德、無關公益，且張女文章還指「已有多位女生受騙」，卻提不出佐證，因而認定觸犯加重誹謗罪。

(中時 )