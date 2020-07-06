劉姓少年、馬姓男子今年4月7日得知李姓車手身懷鉅款，竟萌生黑吃黑念頭，在劍潭捷運站旁用彈簧刀毆打李男，喝令「要不要放手」，搶走集團得手的30萬元，士林地檢署偵結，依強盜罪起訴19歲馬男，17歲李姓現由少年法庭調查當中。

今年4月7日下午6點多，被害李男攜帶其他車手轉交的現金30萬元，正要帶回去交給集團，負責監控的劉姓少年、馬男2人自下午開始一直尾隨在後方，李男從劍潭捷運站2號出口步出，在劍潭路、基河路路口，馬男拿出彈簧刀攻擊李的後腦，並作勢揮舞，喝令交出背包。

馬得手後，立刻與負責監控的劉姓少年跳上計程車離開，並在新北市蘆洲區河堤旁下車，其中13萬元交給劉姓少年，警方循線逮捕2人到案，但馬、劉均否認受到詐騙集團指使行搶。

起訴指出，馬男持彈簧刀敲打李頭部，導致李左頭皮0.3公分撕裂傷、額頭1公分撕裂傷，得手的證件、行動電源等物品均丟棄在堤防內，依攜帶兇器強盜罪起訴馬姓男子。

(中時 )