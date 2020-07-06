執行長130秒爆哭錄音檔曝光！語氣哽咽不停喊：不要把我推開

新北市衛生局30歲林姓女雇員自揭遭某醫療機構執行長性侵，3日晚間墜樓身亡，檢警已針對性侵部分深入追查，由於林女自比有如《房思琪的初戀樂園》主角遭遇，引起社會關注，網友更傳出一段疑似機構執行長向林女動粗後道歉的錄音檔，對此警方表示，這部分還要釐清。

錄音檔中男子聲音語帶哽咽，哀求「不要把我推開」，並向對方對方哭訴道歉，對不起自己像發瘋一樣，強調並沒有要動粗傷害對方。

警方表示，警方目前並無節錄到這段錄音，是否真為機構廖姓執行長的錄音，需待傳喚廖男到案後才能釐清。

以下為執行長爆哭語音檔全文：

我不知道該去哪裡找到妳，開著開著，就不自主眼淚就會掉下來，我真的好累，我不知道我可以怎麼做，妳才會相信我，我不知道自己在做什麼，我只是一股腦兒就很想妳，我也想要告訴妳，不要這樣對我，我很認真也很努力，想要去達成我給妳的承諾，希望妳不要推開我，不要把我推開，就是這樣而已，對不起。今天真的很對不起，我像發瘋了一樣，但我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話，我很丟臉我剛真的很丟臉，讓妳也很丟臉，對不起，我不會再去找妳了，妳不用害怕，好痛苦，好痛苦，我這輩子沒有這樣痛過，謝謝妳，讓我知道什麼是愛，也讓我知道什麼是痛，我好痛，我真的好痛，我沒有要做什麼，我沒有要傷害妳。

(中時 )