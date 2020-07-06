資策會2019年調查指出台灣行動支付市場普及率已突破6成，顯示行動支付已成為國人生活的一部分；為了讓用戶能夠享受更多元便利的支付方式，共享行動電源服務ChargeSPOT宣布即日起支援Apple Pay行動支付，今年九月底前綁定就送三張一小時免費借電券，預計將吸引更多Apple智慧生態族群來體驗便利的借電體驗。

經ChargeSPOT數據觀察，有超過6成的用戶使用iOS系統，因此推測與Apple Pay的合作將能滿足多數用戶的日常；自2020年7月1日至2020年9月30日止，所有台灣ChargeSPOT用戶綁定Apple Pay支付，即可獲得三張一小時免費借電券。用戶只要將ChargeSPOT APP更新至最新版本，即可使用Face ID或Touch ID快速完成Apple Pay支付，快速租借共享行動電源。

同一時間起，也與凱基銀行合作祭出卡友獨享禮，即日起至2020年12月31日止，使用凱基銀行信用卡綁定Apple Pay付款租借ChargeSPOT，並完成活動登錄，即可享每日乙次免費租借ChargeSPOT一小時。

ChargeSPOT串接金融科技，成為台灣第一個與Apple Pay合作的共享行動電源服務，只要使用ChargeSPOT APP，就能在全台3,000個借電站快速租借行動電源，並能在任一租借站歸還，每顆電池內建三種規格充電線以支援各種廠牌手機，外出不用再怕手機沒電。ChargeSPOT 聯合創辦人暨台灣區執行長姜建丞表示：「ChargeSPOT過往曾獲得App Store最佳推薦，未來也期待與Apple Pay計畫發展更多場景應用與合作，給予國人最快速便利的智慧生活。」

(科技)