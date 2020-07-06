據大陸《環球時報》引述印度新聞網站The Print報導，5日印度政府高級別消息人士指出，印度已決定不考慮加入任何大陸主導的貿易協定，其中包括「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）；另一名匿名官員解釋，作出這項決定的背景是中印邊境對峙衝突導致20名印度士兵陣亡。因此即使某些條件在政治上對印度有利，政府也不會再考慮加入RCEP。

RCEP部長級視訊會議於6月舉行時，各方確認力爭在年內簽署協定。會後發表聯合聲明指出「相信印度的參加將為該地區的發展與繁榮做出貢獻」，並就繼續爭取印度回歸談判的方針達成一致。但分析人士指出，雖然印度此前也曾以貿易不公平、傷害本國農業和工業等原因對簽署RCEP持觀望態度，但此次表態幾乎相當於徹底關閉與RCEP各方重啟對話的大門。

該分析人士認為，印度始終擔心原產地規則、服務貿易占比等訴求無法得到滿足，導致對外貿易逆差進一步擴大。此次中印邊境對峙給了印度退出RCEP的最好台階，既滿足國內對政府強硬反華的期待，又可借機卸去RCEP成員國呼籲重新加入談判的壓力。

(旺報 )