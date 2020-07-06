配合國內疫情趨緩及振興三倍券啟用，高捷公司趁勢推出「90天無限卡」超低價3,000元季票，下猛藥鼓勵通勤通學旅客回歸大眾運輸，7月15日起旅客可持三倍券紙票或綁定行動支付、電子票證或信用卡等數位方式至高捷各站服務台購買，超低票價加上政府補助2,000元及支付業者各項加碼優惠，幾乎等同可免費搭乘高捷90天，高捷響應政府振興消費衝起來，就是要給您回饋無極限！

疫情期間高雄雖歷經金芭黎舞廳，磐石艦及日本女學生事件的考驗，高捷配合市府積極防疫，亦自行研發結合收費閘門「防疫之眼」的自動測溫機制，有效維護旅客安全的搭乘環境。為加速恢復民眾搭乘大眾運輸信心，本次搭配振興三倍券高捷加碼推出不記名、不限距離、不限次數可於90天內搭乘捷運無極限之「無限卡」，售價只要3,000元，平均每天只要33元。若以最高票價單趟60元計價，90天內每天來回2趟計算相當於可獲得超過10,800元以上之車資優惠。自7月15日起至9月30日止民眾持三倍券紙票、掃行動支付、嗶電子票證或刷信用卡等方式，於高捷各車站服務台購買，民眾最遲須於10月2日前開卡並於12月30日前使用完畢，逾期未使用完畢將不退款，對於長距離搭乘民眾是最優惠的選擇，「90天無限卡」為『非記名卡』、『認卡不認人』，怎麼買，怎麼賺，懂得「精打細算」的消費達人們(詳附表)，趕快來搶購！

同時為優惠民眾暑假暢遊高雄，三倍券在高捷系統內，亦可購買各類如單程票、旅遊卡等既有票券(但不可進行票卡儲值)，在高捷自營的商品館(R10美麗島站、R11高雄車站及R16左營站旅諮台)持三倍券直接消費，滿200元即贈送精美好禮。細數這麼多好康之後，最重要的是高捷邀請全國民眾，帶著三倍券與熱情，趁著暑假搭配各式優惠套票暢遊高雄，相關購買詳情可洽客服專線(07)793-8888或高捷公司官網http://www.krtc.com.tw。

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