傳動系統元件大廠上銀科技今(6)日公布6月合併營收20.11億元，雖比去年同期衰退3.49％，但優於市場原先預期，不單創今年以來單月新高，也是近11個月單月合併營收新高。上銀7月訂單滿載，持續接8月訂單。

法人預估，上銀第一季是營運谷底，第二季起營收逐季好轉，第三季會因自動化設備產業需求回溫，營收優於第二季，6日股價上漲5.5元而以305.5元收盤。

上銀6月合併營收20.11億元，比5月18.61億元成長8.05％，較去年同期衰退3.49％；第二季合併營收56.12億元，比去年同期衰退7.78％；上半年合併營收92.34億元，較去年同期減退17.07％。

上銀從2020年農曆年後，持續接獲醫療、半導體、自動化設備、5G基礎建設及汽車等行業短單或急單，目前在手訂單能見度達1.5～2個月。第二季起，陸續調漲需自動化設備、醫療及半導體設備所需的滾珠螺桿及線性滑軌售價5％～10％。

(工商 )