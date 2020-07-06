「要帶棉被進去蹲廁所嗎？」一名網友日前在《爆廢公社》發文，公廁內竟然有台專屬的分離式冷氣，照片一發讓許多網友爆動大喊想朝聖。

網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，自己發現一間高級villa廁所(圖擷取取自 爆廢公社)

原PO表示，自己本身腸胃不太好，外出工作時總是時常在尋覓公廁，沒想到這天他一踏進這間公廁就傻眼了，廁所內竟然有如此奢華設備，此奇景讓他趕緊PO網讓大家一同讚賞。

他更自嘲說，四處尋找公廁已經是家常便飯，但這次的奇景確實讓他大吃一驚，他也笑說：「我都會以舒適度去評分WC等級」，而這間冷氣吹到爽的公廁，讓他大讚「生平蹲到這間，我認為Villa高級個人獨立小套房，個人給8.7分！」

照片曝光後，網友們大喊想朝聖，希望版主公布聖地，也有網友逗趣留言：「馬上報復性拉屎」、「第一次看到那麼不惜成本的」、「冷氣濾網應該都屎垢」、「涼涼的，始才拉的多」、「坐式的就完美了」、「感覺整間會很臭」。

(中時電子報)