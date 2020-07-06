嘉義縣警察局首度舉辦「小小警察體驗營」，免費讓參加的小小警察換上帥氣制服，騎乘小哈雷機車、學習如何當鑑識神探，消息一釋出，嘉縣警察局粉絲專頁已有2、300則報名留言，要搶當小小波麗士。

縣警局表示，暑期青春專案期間，藉由「小小警察體驗營」活動模擬警察職業體驗，透過警察職業角色扮演和模擬工作情境，讓孩子「玩中學」、「做中學」，輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，維護其身心健全發展，深植警察正義形象。

全程免費的活動設有6個闖關關卡，分別「交安小騎士」、「特警小霹靂」、「鑑識小柯南」、「打詐小刑警」、「反毒小尖兵」及「防暴小天使」，活動體驗完成，頒發學習證書1分。

因4梯次共120人參加，名額有限，警局也限制對象為限設籍嘉義縣，就讀國小一、二年級兒童（民國101年9月2日至103年9月1日出生），活動時間分別為8月15、16、22、23日上午8點到12點，今6日起至21日開放報名，民眾須至「嘉義縣警察局」臉書粉絲專頁報名，最後再透過公開抽籤選出獲選民眾，每梯次正取30人、備取10人，屆時再公布名單在粉絲專頁上。

(中時 )