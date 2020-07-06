羽球天后戴資穎運動量大，也幫助她保持好身材，她也不吝於在社群網站「炫腹」，6月20日生日的她上個月吃了不少慶生蛋糕，不過今天她透過Instagram分享的照片，腹肌依然快快分明，讓球迷直呼太驚人。

戴資穎分享在洗手間的自拍照，她拉起上衣露出傲人腹肌，並寫道：「早安，過完了狂吃蛋糕的六月，還債。」這張照片上傳後包括羽球男將李洋等將近3萬人按讚，相當佩服小戴的好身材。

戴資穎食量大，過去也常在IG或臉書粉專分享「吃播照」，但是她運動量也大，因此身材保持得宜，有球迷看到她吃如此多食物還有腹肌便留言：「太驚人了，快吃個鹹酥雞壓壓驚！」獲得小戴親自回覆：「這個壓驚方式，我喜歡。」也有球迷說小戴的腹肌太強大，看到當下立刻放下手中的包子，小戴回應：「該吃的還是不要放過。」

羽球世界巡迴賽因為新冠肺炎疫情停賽，戴資穎和周天成、王子維等好手，接下來要參與的比賽，就是本周四開打的全國羽球團體錦標賽，他們將在甲組賽事為母隊爭取勝利而戰。

(中時 )