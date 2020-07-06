前高雄市長韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長。韓國瑜2018年掀起「韓流」後，一言一行備受關注，下台後韓雖行事低調，仍時常被提起。輔大哲學系副教授周偉航提及在林口文化三路，看到一個阿伯騎機車高雄式左轉，害他差點脫口喊出：「韓國瑜下台！」讓網友不禁表示「已經下台了，冷靜」。

韓國瑜被罷免後表示，他感謝市民給機會、感謝團隊的努力，也遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市。韓在卸任後轉趨低調，不過韓仍經常被許多人提起，包括關於高雄市長補選或未來動態。

不僅如此，周偉航稍早在臉書表示，剛才在林口文化三路，看到一個阿伯騎機車高雄式左轉。害他差點脫口喊出：「韓國瑜下台！！」

對此，網友則回應表示「已經下台了，冷靜」、「人家已經下台啦」、「這邊的人超級猛，都並排停車無所謂的」、「熟悉的高雄味」、「已經不好笑了」。

(中時電子報)