今年中職新人測試會共有83人參加，經過一上午的選拔後，最後共有48人獲得球團推薦參加選秀，其中投手26人、捕手2人、內野手12人、外野手8人。前三商虎投手翁豐堉之子翁緯喬上次測試會落選，這次捲土重來成功通過。

翁緯喬2年前參加過新人測試會，不過當時球速不到140公里，最後沒有得到青睞，他今日也透露，「(上次)原本爸爸建議我不要來，因為怕我會被電！」他坦言當時知道自己實力不足，不過仍正面看待，從失敗中成長。

經過2年磨練，加上到「黑山羊」訓練中心訓練後，選擇再度挑戰測試會，也獲得爸爸支持，今日最快丟到146公里，面對5名打者僅被敲1支安打、送出1次三振，成長顯著。此外黃文博之子黃冠廷也獲推薦，不過劉義傳之子劉家宏則落選。

前中職球星翁豐堉之子翁緯喬，再度挑戰新人測試會獲得推薦。（鄧心瑜攝）

投手26人：

尤明勝 王鵬斐 何稟淳 林浩瑋 林銘謙

翁緯喬 高正鋐 高駿宇 張朝欽 許育銘

陳韋霖 陳龍源 曾家鋐 黃冠廷 黃勃睿

楊淳弼 楊尊凱 萬立宸 趙璟榮 劉俊廷

劉崇聖 潘承邦 蔡子凡 賴威誠 簡子烜

林詠翔

捕手2人：

甘傑文 黃家德

內野手12人：

林雨力 哈睨吉路 徐浩凱 高宸軒 許哲晏

陳聖賢 黃子權 黃明真 黃韋盛 葉修毓

詹銘修 藍淯勝

外野手8人：

孔令奇 伊斯坦大‧比力安 李皓偉 林楷錡 陳鼎傑

詹宗勳 潘俊宇 蔡鎮宇

(中時 )