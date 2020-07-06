大陸今年以來受到市場流動性寬裕、淨值化轉型等因素，讓收益率下降成為銀行理財產品的主旋律，過去穩如泰山的銀行理財陷入帳面虧損。觀察6月份大陸貨幣基金7日年化收益率跌破2％，銀行理財產品的平均收益也跌入「3時代」，且呈現不斷下探趨勢。

據《證券日報》報導，隨著近期淨值型理財產品的淨值出現罕見的「負收益」下，建議投資者要調整心態去「挑肥揀瘦」，商業銀行也需苦練本領靠業績搶客戶。

具體來看，從近期陸資銀行發佈的產品訊息中可看到，同一家銀行的同一類型產品，和之前幾期相比收益率差距較為明顯。例如1年期非保本理財產品年化收益率，已從年初4.5％下調至3.55％，下降約0.95個百分點。

而融360大數據研究院分析師殷燕敏也指出，未來非保本浮動收益的淨值化產品將成為銀行理財產品的主流，對於投資者而言，「打破剛兌」已經不再是口號，是真實會發生的。

(旺報 )