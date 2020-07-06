中油今年首度結合安全衛生觀摩研討會，6日上午在煉製事業部高雄宏南活動中心舉辦開幕式，啟動工安週系列活動。中油表示，這場研討會以「智慧工安、永續職場」為主題，結合產官學界約250人共同參與，除「防疫超前部署談製程緊急應變」等專題演講，亦安排各種工安衛生器材與論文發表，期待透過研討及交流提升國內職業安全衛生管理的水準及能量。

落實推動各項工安工作，中油102年起每年持續辦理工安週活動，6日啟動開幕式及舉辦研討會後，所屬各事業部也依其業務特性訂定工安週計畫，於7月13日至8月21日接棒辦理工安週活動。

中油指出，今年工安週開幕式首次結合安全衛生觀摩研討會方式擴大辦理，由董事長歐嘉瑞主持，邀請主管機關、業界及專家學者共同參與；首場由勞動部職業安全衛生署副署長周登春專題演講「從防疫超前部署談製程緊急應變」，中油總經理李順欽擔任引言人。

接下來，由安全衛生技術中心董事長于樹偉主講「製程安全職能管理」及高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授王振華談「由維修履歷大數據化評估到診斷專家系統建立」，英商勞氏公司經理王嘉輝主講「職能護照之重要性與規劃方法論」，其餘研討主題包括製程安全管理、職業安全與衛生及安全技術等；活動會場亦展示各類工安衛生器材與發表海報論文。

中油強調，公司肩負全國能源與石化中間原料生產與供應的重任，除透過平日工安訓練及演練精進工安技能外，並逐步引入智慧化科技強化工安管理，期能確保廠區安全及降低非計畫性停爐之發生，邁向永續經營之目標。

(工商 )