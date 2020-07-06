警方在林口41B交流道、文化北與八德路口兩處增設科技執法設備。（新北市交通警察大隊提供）

國道一號林口交流道位於新北林口及桃園龜山交界，往來車流量大，易造成車輛滯留在路口中央，為改善路口打結現象，新北市警局去年8月在41A匝道出口設置路口淨空科技執法設備，實施後違規下降50％、事故情形減少60％，紓解塞車成效顯著上升。

今年警方在41B交流道、文化北與八德路口兩處再增設路口淨空科技執法設備，預計7月15日啟用，針對闖紅燈、未保持路口淨空車輛拍照取締，全面改善林口交流道周邊的交通問題。

新北市警局表示，警方於實施前已先掛上「科技執法」牌面，並加強宣導，數據顯示6月違規已較5月下降36％，路口壅塞情形已初步獲得改善。

警方指出，目前仍有多數車輛習慣選擇行駛林口A交流道，其實林口交流道有A、B兩個匝道，駕駛人如能多利用B出口作為替代道路，不論是前往林口市區或是往龜山方向，雖然行車距離較長，但選擇車流較少的路段，更能節省整體時間，更快抵達目的地。

(中時 )