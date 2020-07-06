女性受刑人部分面臨孩子無人照顧困境，因此選擇攜子入監就近照顧，為幫助幼兒在監所內獲得良好照顧，中國信託反毒教育基金會2017年起推動「強化矯正機關攜子入監處遇措施合作方案」，今年捐贈300萬元，6日在桃園女子監獄舉辦捐贈儀式，這筆錢將用於聘請保育員、強化親職教育與幼兒發展課程。

根據矯正署統計，台灣目前各地監所女性受刑人申請攜子入監，3歲以下幼童共有32名，為數不少的受刑人因幼時在原生家庭未獲得正常的教養環境，因此更需要保育人員教導如何照護和撫育自己的孩子。

法務部長蔡清祥表示，非常感謝中信反毒基金會大力協助，這些孩子不得已沒有其他家人照顧，才會跟著媽媽生活在監所中，但家庭支持方案是對收容人最大的鼓勵，基金會協助聘請幼保員、開辦親職課程與設備環境更新，也希望未來孩子有更多機會到監所外成長學習，銜接在外的教育部要有隔閡。

中信反毒基金會副董事長王卓鈞則說，希望藉由民間團體力量與公部門攜手合作，要給這些收容人媽媽更多支持，也給孩子公平成長的機會。中信反毒基金會成立5年，和各縣市政府、學校進行反毒教育，與監所合作執行的方案成效好也特別有意義，期盼在有限資源下幫助更多小朋友，會盡量去做，也希望台灣朝無毒家園目標前進，結合政府力量與社會資源共同努力。

(中時 )