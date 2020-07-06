張姓男同志因缺錢花用，竟向前男友恫稱擁有不雅照，要求前男友交付300萬元得逞，張男食髓知味，又加碼再要750萬元，因而挨告。台北地院審結，依恐嚇取財、恐嚇取財未遂2罪判刑1年1月，緩刑5年，須分期賠償前男友300萬元。

判決指出，張男2017年與前男友分手後，因缺錢花用，心生歹念，2018年4、5月間，透過IG傳訊息給前男友，恐嚇稱擁有不雅照，要求支付300萬元，否則公佈照片，前男友心生畏懼，趕緊付錢。

張男食髓知味，2019年5月13日再以相同手法恐嚇前男友，要求支付750萬元，前男友不堪其擾，蒐集相關事證報警，張男才未得逞。

法院審理時，張男認罪，願意賠償前男友300萬元，並已支付100萬元，法官考量他月收人約4萬元、需扶養家人，且與前男友和解，依恐嚇取財、恐嚇取財未遂分別判刑9月、4月，未遂部分得易科罰金12萬元，2罪緩刑5年。

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(中時 )