今日台灣房屋舉辦「智慧型訓練中心」啟用記者會，台灣房屋集團總裁彭培業出席記者會表示，後疫情時代，觀光服務業恢復熱絡，消費市場出現「報復性消費」，然而下半年房市並不會有報復性買盤，不動產非快速消費品，因此下半年房市是「馬拉松型」產品當道，尤以小宅、健康宅等產品最熱銷。

彭培業解釋，馬拉松選手非全靠天賦，對於營養、有氧、體力的要求，就如同房市對「建設多，人氣旺，商機穩」的需求，過去大家眼中的精華區多半已經飽和，反倒是近年滿足上述條件的衛星城市或新興重劃區，如林口新市鎮、桃園青埔重劃區、新竹關埔重劃區、台中北屯機捷特區和高雄橋頭新市鎮，因交通利多建設、產業園區就業支撐，整體規劃完整、發展急起直追，人口移入數和房價潛力更甚精華區。

彭培業表示，疫情會結束，然而少子化的趨勢不會，因此小宅仍會是未來「長線、抗跌、穩健」主要買盤，將以3種小宅最炙手可熱，分別為小豪宅、退休宅以及首購宅。過去豪宅型產品主推150坪大坪數，少子化趨勢下則以65~80坪4房小豪宅為主流；退休宅則為20坪左右、滿足2人居住空間的健康小宅為主；首購產品因需考量5~10年人口結構變化，因此則以30坪空間最熱銷。

而此波疫情改變了世界，也改變了市場習慣，彭培業分析，後新冠時代，人們體會到擁有健康才是王道，買房子是過程，得到健康才是目標，對於建築的規劃、環境空氣的關係、噪音問題的降低，只要能夠提升免疫力與健康的環境，將愈益重視，因此2020年起，健康地產的產品，將邁入一個興盛的市場需求。

(中時電子報)