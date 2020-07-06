為了扭轉三倍券形象，這陣子政府是卯力要各大銀行、電子支付業者推加碼外，現在連旗下國營事業也被動員要加優惠，但卻衍生市面出現三倍券收購黑市，後續恐出現欺騙與糾紛等收購亂象。

打開知名的蝦皮網拍，上面都已經有一堆人出價「2400」、「2650」、「高價收購」收購三倍券，甚至網路上有人只喊出1450元就要收貨，但經濟部長沈榮津拍影片出來喊：「母湯喔！」、「好像被詐騙」。

為了「1000變3000、3000變更大」口號，政府花了很多時間跟信用卡、電子支付業溝通，讓它們推加碼回饋10%、20%，也有旅行社推出三倍券，另送訂房優惠券3000元，各類回饋五花八門。現在國公營事業也被要求加入，旗下商品要「3000元買5000元商品」，或多送10%價值商品。

本來業者願意促銷是好事，但是三倍券之所以出現交易漏洞，原因還是出在政府要民眾自出1000元、流程又繁複，讓討厭複雜的民眾或不熟悉長者產生排斥，才讓收購風炙熱，這是制度設計問題。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時電子報)