桃園市楊梅警分局楊梅派出所女警許喬琦，日前偕同警員吳宗儒擔服巡邏勤務，獲報環東路上有一迷途老人需協助。警方趕赴現場，發現一名老翁步行出門買午餐，因迷失回家方向便於路旁蹲坐休息，詢問其年籍資料，均無法確切回答，僅表示自己買完午餐後要回家，但愈走愈遠卻找不到回家的路。

員警察覺老翁可能有些失智的狀況，因老翁未帶證件，便利用警用M-Police小電腦的人臉辨識系統功能，查詢到其為廖姓老翁(25年次)。因時值正午，又行走在交通要道上，許員為避免老翁中暑或發生危險，遂攙扶老翁坐上巡邏車親送老翁返家，家屬見到老翁平安歸來，懸著的心終於卸下，並對警方的熱心協助深表感謝。

警方呼籲，台灣目前已進入高齡化社會，家中若有長者應隨時多加照顧與關懷，並可製作緊急連絡卡佩掛長者身上，或於衣服繡上姓名及電話，以便走失時供連繫用，讓我們的生活環境處處充滿溫暖。

(中時 )