中芯國際科創板IPO再獲新進展。該公司5日揭露《首次公開發行股票並在科創板上市公告》，確定發行價為每股27.46元（人民幣，下同）。按本次發行16.86億股計算，IPO融資將達462.87億元；若超額配售選擇權全額行使，其募集資金總額為532.3億元。由此不僅將成為科創板最大的IPO，也將是A股10年來最大的IPO。

根據大陸觀察者網報導，從中芯國際「回A」一事公佈後，中芯國際港股股價持續拉升。5月4日至7月3日的港股股價從14.3元港元漲至33.25港元，整體漲幅超過124％。相對於上週於港股收盤價，其A股發行價折價約9.4％。

據公告披指出露，中芯國際本次公開發行股份全部為新股，擬公開發行16.86億股，約占發行後總股本23.62％（超額配售選擇權行使前）。若超額配售選擇權全額行使，其發行總股數將擴大至19.38億股，約占發行後總股本26.23％。

經計算可發現，中芯國際募資資金在462.87億元到532.3億元之間，該金額不僅超過中國通號的百億募資規模，同時也超過京滬高鐵逾300億募資，並將是2010年7月農業銀行IPO融資687.36億元後，A股10年來最大IPO案件。

(旺報 )