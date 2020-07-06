柯文哲出席「2020臺北疫情後經濟轉型論壇」。（趙雙傑攝）

柯文哲認真聽演講者報告。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲6日前往華東方酒店參與「台北疫情後經濟轉型論壇」，他致詞時痛批，中央政府只會打著「防疫、紓困、振興」口號，但這是國家戰略錯誤，應是「防疫、紓困、轉型」，因台灣的經濟就像「瑞凡」一樣已無法再回去，此外也炮轟，三倍券根本沒振興效果，中央應找經濟學家的背書。

柯文哲表示，疫情控制分為邊境、內部管制，台灣到現在為止內部管制幾乎拿掉，自己現在也沒戴口罩，但邊境管制只要一拿掉，以目前世界每日新增17萬確診個案來看，疫情一定會進來。

柯說，邊境管制做篩檢、快篩沒有用，因感染後得病到發病是5天，只要一得病進入台灣，按照目前統計紀錄，在海關做檢查都還是完全正常，進來後才會發病，這是沒有辦法控制，台灣目前疫情還能控制，是因還在鎖國狀態，邊境只要一解開，疫情馬上就進來。

「台灣的經濟就像瑞凡一樣回不去！」柯批，中央政府最近的口號是防疫、紓困、振興，但這是國家戰略錯誤，應是防疫、紓困、轉型，不該一直幻想經濟振興，應先想好新常態是什麼，並往那個方向前進，一次就做到位。

「紓困之亂只是反應國家數位基礎建設很爛！」柯直批，紓困之亂不用講因為已經亂完了，當時說簽切結書錢就給民眾，但區公所公務員哪會知道申請人1月到4月的收入是多少，沒電子身分證或財產總歸戶，公務員哪可能會知道。

柯說，現在拿1000元領3000元的三倍券政策，由這禮拜數字看來很明顯，70％還是領紙張紓困振興券，這代表台灣數位基礎建設很爛，既然都要花，那更要振興產業，經濟學家都知道這次振興券是沒用，長達5個半月並沒有振興的效果，這對產業一點用都沒有，若不服氣，中央能找有頭有臉的經濟學家來背書，他也非常歡迎。

柯也提到，北市推出敬老卡加碼，是想讓老人願意用卡去刷；另外最近很多北市旅館業者說快要活不下去了，以東方文華為例，估計95％都外國客，這實在太貴，一般國內旅客實在住不起，2年內都將回不了過去。

(中時 )