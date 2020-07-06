台中市府建議可興闢國家漫畫博物館場址，包括台中刑務所官舍群。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

原設在台中市水湳經貿園區的中台灣電影中心，內部規畫一處國家漫畫博物館空間，但遭文化部喊卡後，市長盧秀燕6月2日專程北上拜會文化部長李永得，爭取國漫館續留台中，文化部允諾國漫館選址優先設立於台中原則未變，市府提出七處場址正式向文化部提報，以行動力展現台中爭取國漫館留在台中的決心。

市府爭取國家漫畫博物館「留在台中」，6日以公函正式向文化部提出國漫館選址評估報告，依照文化部列出區位選址條件，評選出台中市「七大文化潛力亮點」，包括台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所內的星泉公園等適合場地。

市府希望國漫館留在台中，強調秉持誠意與文化部溝通，新聞局表示，市府團隊重視國漫館設置在台中，局處盤點所屬場館與合適點，初步先列出十餘處場址，經邀集建築、都市計畫、文化資產、博物館及漫畫等領域專家學者，舉行諮詢委員會討論及實地現勘，委員會建議提出「七大文化潛力亮點」供文化部評估。

成功大學建築系教授劉舜仁出席諮詢委員會時指出，台中百年來被視為文化城，因為城市的創意氛圍，人文薈萃許多創新構思都發源自台中，形成創意城市，透過城市發展脈絡，可豐厚漫畫本身的文化基礎，以歷史城為基盤，串聯帝國製糖廠、文資園區、刑務所官舍群，形成﹂國家漫畫博物館園區」。

台中在地漫畫家「鐵柱」，曾參與法國安古蘭漫畫節，他認為，台中市政府建議的場址都很完美，台中城市的地理位置、歷史資格都足夠，吸引舊的情感，也鼓勵包容、開發新的族群，用漫畫向全世界宣傳「歡迎來台中！」未來可發展國際漫畫節。

市府建議的場址包括，台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所(星泉公園)、台中支局葉菸草再乾燥場建築群、秋紅谷公園、東區練武段1035地號、新實營區等，從歷史氛圍的文史建築、鄰近火車站的絕佳區位、再到綠地公園內的建物等，可供選擇。

文化部國家漫畫博物館區位選址條件，包括周邊交通、動漫資源、都市計畫、土地權屬、未來營運模式等各自評估，其中前3處場址位在綠空鐵道軸線上，與文化部文化資產園區串連，發展成漫畫產業聚落，未來更可結合中台灣電影中心發展漫畫之都，成為相關產業的重要基地。

(中時 )