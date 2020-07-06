在疫情持續發酵和全球貨幣寬鬆的背景下，黃金受到了諸多投資者的青睞。今年二季度，COMEX黃金期貨漲近13%，創下了四年多以來的最佳季度表現。7月1日，COMEX黃金期貨更是8年中首次突破1800美元/盎司大關。

黃金創出8年來新高，並向著歷史新高堅定地前進，這意味著市場給出了對美元支付體系的擔心和不信任。疫情引發的經濟衰退給了黃金重回貨幣體系的機會。一方面，為美元提供信用背書的美國政府已經陷入信任危機。另一方面，美國「濫發」美元救經濟的舉動正在不斷消磨投資者對美元的信心。

但突破1800美元大關後，黃金並未展現出「突飛猛進」的走勢，而是出現了小幅回落。而在貨幣寬鬆的大背景下，不少投資者依然持續看好黃金。7月2日，全球最大的黃金ETF的黃金持倉較上日進一步增加9.36噸，當前持倉量已經達到1191.47噸。

分析師認為，黃金的上漲主要是受益於流動性寬鬆，聯準會放水後，黃金價格一直漲，但他指出，經濟復甦對黃金則不一定是好事。

基於對美國等國家刺激政策的悲觀預期，分析師也對黃金未來走勢持樂觀態度。新冠肺炎疫情在包括美國的多個國家呈二次爆發趨勢。本輪經濟衰退的根源是疫情引發的公共衛生危機，如果疫情得不到控制，各國的經濟刺激計劃必然事倍功半。

分析師稱，「黃金作為保值工具並不會直接受益於經濟衰退。但是經濟持續衰退將迫使各國繼續加碼財政政策和貨幣政策，美元就是債務，為了支撐美元體系持續運行下去，低利率甚至負利率是必然的選擇，低利率預期推動國際金價不斷走高。」

近日，騰訊理財通聯合晨星等機構對108位基金經理發起了年中調查，並於6月29日發佈《2020走出迷霧：百位基金經理調研報告》，調查結果顯示，在資產配置方面，百位基金經理更看好黃金的表現。

在市場的唱多情緒之下，部分投資者也喊出了「突破歷史新高」的口號。隨著國際金價不斷上漲，低利率政策落地、投資者的通脹預期以及對美元價值的擔憂也會越來越強烈。如果宏觀經濟局勢進一步演化，市場預期會不斷自我強化，國際金價突破歷史最高點可能只是時間問題。

(中時電子報)