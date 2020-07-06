華研(8446)6月合併營收0.86億元，年減31.14％；累計上半年營收5.87億元，年減17.42％。華研表示，國內疫情趨緩後，公司陸續接洽旗下藝人的公開活動邀約，第3季經紀業務收入有望逐漸回溫，惟全球疫情反覆，籌辦大型演唱會活動的不確定性相當高，因此公司積極為藝人爭取更多代言活動，以及按計畫推出新作品，增加後續的授權與演藝經紀收入成長空間。

今年受到新冠肺炎疫情影響，藝人的公開商演頓減，不過公司以增加藝人代言，以及按計畫發行個人單曲、專輯、及影視原聲帶，雖然營收仍未免較去年減少，但在穩定的版權收入下，對公司營運的衝擊有限。國內疫情趨緩，大型公開活動已全面解禁，藝人的商業活動也開始回溫，若未再有新一波疫情導致人流限制，第3季營收較上季成長可期。

公司表示，原定今年大型演唱會以海外巡迴為主，目前大陸與歐美地區疫情仍然未獲控制，藝人的商業活動仍將以國內為主，包括校園活動、小型售票演唱會等，身處大陸地區的藝人，同樣也持續在當地安排演藝工作，OST女王郁可唯近日在大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》表現突出，有利於未來的演藝活動成長。

華研擅長培養新人，近年旗下李友廷、Karencici、閻奕格等新生代歌手持續推出作品，均獲得不俗的成績及迴響。而華語樂壇在華研打造出S.H.E與飛輪海之後，多年來未再有接棒團體，華研今年推出大型公開新人徵選「ZZ世代練習生徵選計畫」，暑假將遴選出第一期練習生，善用公司原有的師資，進行練習生相關的培訓課程，在疫情期間積極培養新人的表演、創作實力，期待華語樂壇再有男子與女子天團誕生。

(時報資訊)