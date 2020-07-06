群益金融集團今（6）日舉辦「2020下半年台股投資展望說明會」，預期指數低點已過，在貨幣面寬鬆、美國大選政策利多支撐下，下半年行情審慎樂觀，維持今年高點挑戰13000點目標不變，與去年底預期相同，全年經濟成長率估達1.3％，位居亞洲四小龍領先地位。

群益證（6005）總經理賈中道表示，台股上半年雖受新冠肺炎疫情影響，但美國降息帶動資金外溢、香港局勢動盪帶動資金回流，外資及內資活水帶動台股水漲船高，距離歷史高點只剩500多點，推估今年高點挑戰13000點目標不變，並看好仍有很大成長空間。

群益認為，台股歷史高點12682點不須過度在意，全球科技業高成長與低利率環境，才是今年指數上攻原因，且資金行情漲勢聚焦中小成長股，成長股漲勢大於指數與權值股，上半年「千金股」檔數增加反應市場資金充沛，成長股本益比大幅拉高。

展望下半年台股行情，群益金融集團分析，正面因素包括經濟季增率恢復成長、美國大選政策行情，負面因素為疫情控制變數，預估7～8月將遭逢個股除權息及財報修正壓力，將震盪走高至9月。10月起財報周可能造成美股再度修正，壓縮全球股市表現。

隨著觀望氣氛轉濃、且美股表現暗示選舉結果，群益預期，台股11月將出現較大修正，修正幅度視大選結果與疫情變數而定，12月起作帳行情出現反彈。由於諸多利空因素將交雜影響，預期短線指數可能出現5％的激烈震盪。

針對下半年台股投資策略，群益提出4建議，認為可聚焦高階半導體、AI、IC設計、網購、線上服務、伺服器、零組件、遊戲機、WFH、PCB、MLCC及5G商機等需求成長科技股，且近年各「產業雙雄」股價落差持續擴大，建議投資最好或唯一的標的。

再者，群益認為管理階層展望會影響股價高檔續航力及投信基金持股穩定，市場討論度高的現金股利與殖利率，原始動能是長期穩定獲利表現。

最後，由於技術面、資金面、政策面、籌碼面都偏多，群益認為資金行情下做空指數或個股被軋空的風險大。建議「可以保守但不宜做空」，在台股指數高檔震盪時，可耐心等待低接法人概念股機會。

(時報資訊)