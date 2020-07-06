台中鐵路高架化2016年通車，台鐵松竹站將與台中捷運綠線松竹站共站，6日舉行動土典禮。（張妍溱攝）

台中鐵路高架化2016年通車，台鐵松竹站將與台中捷運綠線松竹站共站，6日動土開工，打通東光路至松竹車站，作為松竹後站聯外道路，並設置車輛迴轉道，解決北屯路塞車問題，預計11月完工；市長盧秀燕表示，道路打通、配合北屯國民運動中心、台中巨蛋等周邊建設，帶動北屯區繁榮。

盧秀燕說，台鐵松竹站與捷運綠線共站，捷運通車後人潮大幅增加，台鐵松竹後站東光路尚未開通，民眾僅從前站進出，非常不便，道路打通後配合周邊建設，包括舊社公園地下停車場、太原路地下道填平等，帶動地方發展。

建設局長陳大田說，北屯區東光路為鄰接台鐵東側的計畫道路，是各車站後站主要聯外道路，已開闢至太原站，將分年分期編列預算，逐步打通東光路至松竹站；工程總經費2億2410萬元，興建車輛迴轉道45公尺、寬30公尺，並增設松竹車站後站階梯，協調溝通同步開放松竹後站，民眾通勤、接送行車動線更便利。

建設局表示，配合台中鐵路高架化，辦理後續交通作業，如沿線地下道填平、綠空廊道等，「北屯區東光路（軍福十九路口）計畫道路開闢工程」第一階段規劃先打通後站聯外交通，紓解前站尖峰時間的人流與車流。

(中時 )