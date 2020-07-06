後疫情時代，全球正式進入５Ｇ世代，各產業結合科技智慧升級創新，疫情期間台灣房屋斥資億元引進美國醫界培育人才的情境模擬概念，打造「智慧型訓練中心」，長8米面寬情境數位畫面，採1:1的比例房屋如同身歷其境，企圖透過大量情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，成為全台唯一「情境式高階訓練中心」，今日更宣布擴大召募，一系列培養3000名專業房仲人才。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，2020年Q1全台屋齡超過20年以上住宅已達659.1萬戶，根據台灣房屋家事服務中心統計，滲漏水現象是中古屋最常見的屋況瑕疵和爭議，超過3成，發生地點以浴室最高，達28%，其次為窗框、廚房。房屋出現滲漏水情形，往往是長年雨水侵蝕以及排水系統不良，2大原因累積所致，台灣房屋為强化同仁對屋況滲漏水的精準掌握，規劃全台唯一以1:1高階情境訓練各類滲漏水屋況，以及海砂屋況等各式情境擬真導覽訓練，專業進化預防交易爭議。

「智慧型訓練中心」結合AI智慧實境擴充互動訓練，教育同仁預防海砂屋、輻射屋、滲漏水屋等各種屋況的觀察和檢測，訓練各式住家、店面、工業地產、土地、農地等各種專業進階。同時結合國立中央大學、清華大學等相關院校，進行產學合作，包含成立「台灣未來人才學院」，開設不動產產業微學程學分，培育跨領域人才，縮短學用落差，另外引進大學專業師資，規劃新人培訓，員工職涯、主管培育等全領域教育訓練，更協助應屆畢業生考取不動產營業員證照、安排職場體驗營活動，快速提升就業專業服務與產業戰力。

(中時電子報)