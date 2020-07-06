搶振興券商機，路易莎咖啡推出振興優惠方案，7/15日起至7/31日憑券來店消費享餐飲85折，另自7/7日起至7/31日，被網友激推機場掃貨清單必買的《茶之環》抹茶伴手禮「特濃抹茶捲餅」、「宇治抹茶巧克力」、「宇治焙茶巧克力」皆7折。

路易莎咖啡表示，優惠不重複、商品架除外、不適用於黑卡消費範圍及外送服務。

網評第一、代購詢問度爆表的路易莎《茶之環》抹茶伴手禮系列，標榜選用日本第一茶匠森田治秀嚴選頂級抹茶、焙茶，歷時三年才研發出的完美比例， 賦予巧克力最極致平衡的抹茶風味。

製作抹茶巧克力最難之處在於抹茶粉用量太少則甜味太突出， 抹茶粉用量太多則苦味蓋過甜味，必須恰到好處的用量，才能造就苦甜味完美平衡的抹茶巧克力，也才能感受到頂級抹茶真正的風味；而特濃抹茶捲餅內層也塗滿濃濃抹茶巧克力，外層餅乾酥脆，濃郁抹茶香，尾韻存有抹茶獨特的苦甜。

宇治焙茶巧克力則是以玉露製成的頂級一番焙茶，有著絕佳的口感與香氣，其價位與頂級抹茶不相上下！歷經不斷的嘗試，才找出最完美的調和比例，讓客人入口瞬間即感受到令人驚豔的焙茶與巧克力所交織出的風韻。

(工商 )