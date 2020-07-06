日盛投信今（6）日表示，上證指數重返3000點，金融、地產等大藍籌板塊全面爆發，兩市成交額7月2-6日連續三個營業日突破萬億元民幣，A股市場堪稱火爆。在下半年政策驅動基本面修復、A股在全球配置吸引力提升、寬鬆宏觀流動性續往股市傳導等，三大利多因素下動下，A股牛市將續行。後疫情時代，機會大於風險，後市可期。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，投資者搶籌A股同時，三大股指7月3日集體大漲，上證綜指漲逾2％，7月6日開盤後續漲，權重股成為人氣聚集地，其中券商股狂歡，再度掀起漲停潮，滬指重返3,300點，創下近15個月新高點。當前中國經濟資料持續超預期，且市場預期未來一年中國經濟與企業盈利同比增速將走向高增長，帶動A股全面牛市啟動。

黃上修指出，當前A股的低估值補漲特徵本質在於無風險利率的下行，促發動力在於銀行理財預期收益率降低，進一步強化資金追逐資產的現象。預期券商和低估值有業績的龍頭股將率先發動，醫療、消費、科技股將隨之跟上，當前市場行情仍以大市值龍頭為主。

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