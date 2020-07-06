TPK-KY（3673）公布6月自結合併營收約88.54億元，相比前一月增加8.3％、較去年同期減少11.9％。累計第二季合併營收約280.49億元，僅較前一季減少0.5％，年減1.4％，表現優於預期。

TPK-KY 6日股價上漲1.81％，收盤價47.75元。

(工商 )

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