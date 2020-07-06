在大陸餐飲界創業有成的唐溢乾，因為疫情滯留台灣，決定將事業重心移回台中，選在競爭激烈的一中商圈重啟火鍋事業！預計7/7開幕的「轉8迴轉火鍋.吃到飽」，是唐溢乾睽違台灣10年後、重回台中餐飲界的新品牌，未來也逐步交棒給長子唐品侑經營管理。

事實上，唐溢乾25年前投入餐飲界，就是從「火鍋吃到飽」發跡，旗下的「麻辣掌門人」及「舞重慶」等餐飲品牌，全盛時期在大台中擁有5家連鎖店，每家店都有200個以上席位。

2009年受到金融風暴衝擊，唐溢乾收掉旗下3家店，也在那個時機點決定西進大陸！2010年先在廈門與當地人合夥開中餐館，接著陸續到杭州及上海拓點，都是主打台菜。搭上大陸餐飲業界大爆發的好景氣，旗下兩個餐飲品牌最興盛時共有17個據點。

不料，今年農曆春節過後，全球爆發的新冠肺炎疫情，讓唐溢乾的餐飲事業也大受影響，目前旗下還剩7家分店。唐溢乾說，經過全球疫情衝擊，體會台灣的環境是全世界最好的，毅然把事業重心重新移回台灣。

「轉8迴轉火鍋.吃到飽」現址本是一家迴轉火鍋店，唐溢乾因緣際會接手後，交由20歲的長子唐品侑管理。

唐品侑把原本的迴轉火鍋加了新元素，由單點改為吃到飽。他說，有些消費者看到盤子愈疊愈高，會覺得有壓力，因而無法盡情的吃，改為吃到飽後讓客人一次吃到滿足。

唐品侑說，迴轉火鍋的方便性是客人不用一直離開座位去取食材，如果客人在店裡一直走來走去，會有衛生安全上的顧慮，目前迴轉盤上的食材都有用保鮮膜包裝，讓用餐環境的安全性相對提升。

除了一般火鍋店該有的食材外，這裡也有許多獨家自製的特殊食材，例如手工魚漿、花枝漿和蝦漿，會把南瓜（黃色）、波菜（綠色）、紅蘿蔔及火龍果（紅色）打成汁加入漿中，不僅色香味俱全，更能吃到健康。

「轉8迴轉火鍋.吃到飽」消費每位成人399元，兩人同行可升級為海陸套餐，每位成人499元。響應政府推出的振興券，7/15起若以振興券消費，兩人同行就自動升級，等於是免費贈送價值超過1299元的海陸套餐。

(工商 )