黃偉晉三月時因疫情取消了《背光旅行》EP簽唱會及一切活動，這陣子疫情好轉了些，決定將於8月8日舉行的「背光旅行」音樂會。這場音樂會對於偉晉來說意義重大，不僅是個人首張EP的成果發表，也是他當兵回來後的第一場音樂會，特地提出希望在與2018他個人首場音樂會「灰的百分比」同一個地點、三創Clapper Studio舉辦，他開玩笑說：「會選這個場地，其實第一要件也是害怕票房，威～因為當兵之前的音樂會就是選在三創，這次選在這裡，有從同一個地方重新開始的感覺。」

三月底發行EP後，黃偉晉就十分期待可以趕快跟粉絲見面，但由於疫情關係，取消了簽唱會和其他一切活動讓他好沮喪，只能在線上舉辦虛擬簽唱會與近萬名粉絲們一起同樂。所幸疫情從六月開始好轉，音樂會的日期地點才終於落定，偉晉說：「這段期間都在準備一些東西，最大的事情就是音樂會。音樂會是今年工作上蠻重要的一件事，因為疫情的關係，延到現在才舉辦，這陣子都在想說演出上要給大家很多不同的驚喜，連我自己也很期待那個驚喜地呈現。」

音樂會當天剛好是父親節，平常工作忙碌的他說：「我們家的父親節很free，不會特地在父親節當天過，會找大家有空時一起吃飯。以往父親節我會買禮物，像衣服、精品那些，但都沒看到我爸有穿，之後就改包紅包，他想做什麼都可以，所以今年也會是包紅包。」黃偉晉也邀請爸爸參加音樂會，和他一起「背光旅行」；音樂會門票11日於ibon開賣。

黃偉晉下個月將辦音樂會。（愛貝克思提供）

(中時 )