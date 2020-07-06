美國紐約布魯克林區（Brooklyn）上個月24日晚間約9時25分，有一名36歲的男子本德（Damien Bend），在住家附近和朋友施放煙火，卻未注意到有火花飛進自己的房內；直到火勢一發不可收拾，眾人才驚覺失火。事後，當局將他逮捕並以縱火罪名起訴。

根據《紐約時報》報導，事發當時本德正和2名友人在自己房子外的車道上，施放煙火玩耍；期間，3人皆未注意到，其中一支煙火已不小心自本德家2樓的窗戶射入屋內，還引發了火災。直到火勢變大且冒出陣陣濃煙，3人才驚覺出事急忙報警。

消防局到場後，緊急將火勢撲滅；據了解，這場火災除了燒毀本德的房子之外，還殃及附近的民宅，幸好並未造成人員傷亡。警消調查後確認起火原因為煙火，遂將本德逮捕，並以縱火罪將他起訴。

警方表示，因新冠肺炎疫情影響，民眾紛紛減少外出遊玩的次數，取而代之的煙火，成為當地一種新的娛樂；但因施放煙火時會產生巨大的爆炸聲，以及有發生火災的疑慮，因此當地警方已經禁止民眾非法施放煙火。

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(中時電子報)