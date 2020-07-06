NBA名人堂球星「戰神」艾佛森(Allen Iverson)年輕時揮霍成性，兩年前爆出欠稅風波，令人擔憂他現在剩多少錢？《Money Inc》去年調查，艾佛森的淨資產還剩100萬美元(約台幣2950萬)，相較於他球員生涯薪資代言收入2億多美元，連零頭都不剩。

艾佛森以前花錢是想用就用，從未經過合理計算，他每月支出一度高達36萬美元(千萬台幣)，金山銀山也不夠吃。2005年，他的保鑣Jason Kane為了幫他清出一個VIP包廂，狠狠打傷一位男子，艾佛森因此被判賠26萬美元。

賭場也不喜歡艾佛森，他曾在大西洋城的飯店垃圾桶裡小便而被加入黑名單，另一次是拒絕歸還莊家不小心多給的1萬元籌碼，還大鬧了一場。直到艾佛森付不出一張90萬美元的珠寶帳單，外界才爆出他已有嚴重財務問題。

拯救艾佛森免於破產的是運動大廠Reebok，他們簽下終身合約，現在艾佛森每年可領80萬美元，還將在2030年領取3200萬美元的信託。那時艾佛森55歲了，這是Reebok擔心他花錢太兇才做出的預防措施。

即使行徑荒唐，艾佛森還是相當受到球迷喜愛，他的紀錄片感動了籃壇皇帝麥可喬丹。Reebok的執行長稱讚艾佛森是「職籃歷史的重要人物」，表示每年付錢給他仍然非常值得。艾佛森也努力挽回他的家庭，如果再鬧一次離婚，他的妻子有權拿走他一半的養老金。

(中時電子報)