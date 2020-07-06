新北市議員蔡淑君認為，機捷降價才是最重要的。（葉德正攝）

新北市捷運局正評估興建林口輕軌，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君指出，林口輕軌粗估造價高達100億元，目的仍是要接軌機場捷運，但機捷價格居高不下，民眾不買單，仍無法解決林口壅塞問題「遠水救不了近火」。新北市長侯友宜指出，持續針對機捷區間車增班、票價調降與中央與桃園市溝通。

蔡淑君指出，新北市捷運局評估的新路網包括「泰山－板橋」、「公館－中和」、「林口－長庚」與「淡海往北延伸線」四條潛力路廊。

蔡淑君說，評估中的林口輕軌大約5、6公里，經費大概要100億元，但林口是棋盤式街道，不論輕軌走文化一路、二路還是三路，其他地區民眾也是搭不到。

蔡淑君說，林口輕軌最後仍是要接到機捷A8與A9，但是機捷票價居高不下，她舉例淡水到台北車站21公里只要50元，但林口到台北車站21公里卻要70元，花大筆錢把民眾引導到機捷，不如把這些錢拿來補貼機捷票價，還能增加民眾搭乘大眾運輸的意願。

蔡淑君說，她不是反對林口輕軌，而是希望市府能夠評估何種效益較佳，蓋一條輕軌要6到7年，還有交通黑暗期，林口民眾等不了這麼多年，她要求市府提出最有效的解決方法。

侯友宜說，他認同應該先解決源頭機捷票價問題，不解決，也一直都是他跟鄭文燦市長不斷溝通的事情，他會先爭取機捷區間車上班時間增班，提高民眾使用率與意願，票價也會繼續向桃園市府與中央爭取，而輕軌目前仍在評估。

(中時 )