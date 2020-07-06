針對美國政府對於華為祭出新的制裁，讓外界擔心華為是否可以兌現5G的合約承諾。有分析師警告，華為明年初開始無法供應5G設備風險很大。

CNN報導，美國在今年5月推出的制裁中表示，要求採用美國製造設備或依賴美國軟體與技術的半導體商必須取得美國的許可證，才可供貨給華為。Jefferies分析師表示，若華為沒有這些晶片，將無法建造5G基地台和其他設備。

Jefferies分析師Edison Lee警告，根據美國目前的出口規定，華為5G設備業務非常危險。若美國對其制裁未改變，美陸緊張關係無法緩解，華為明年初開始不再能供應5G設備的風險會很大。對此，華為發言人僅表示，「我們持續獲得客戶的支持」，並未進一步說明。

此外也傳出英國將從今年開始逐步停止在該國5G網路中使用華為的技術，計畫6個月內停止在5G網路中安裝新的華為設備，並加快移除已經就位的技術。

(中時電子報)