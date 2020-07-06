陳子玄端出蛋糕為黃少祺慶生。（三立）

黃少祺預過50大壽。（三立）

陳子玄祝福她的男神爸爸黃少祺生日快樂。（三立提供）

三立新八點台劇《天之驕女》正如火如荼地拍攝中，5日拍攝一場黃少祺與劇中大舅子竇智孔爭執劇情，戲排到一半，他劇中女兒陳子玄捧著蛋糕現身，與張本渝、楊烈及賴郁庭等演員一起為黃少祺提早慶生。黃少祺因「男人生日不過9」習俗，6日的49歲生日直接變「50」大壽，他笑說：「邁向知天命之年，把自己心態放年輕，每年過生日就長一歲，知道的事情要更多、更從容、更穩定，已經開始適應調整，像這次戲裡飾演一個20幾歲孩子(子玄)的長輩，這都是必經的過程。」

女兒陳子玄也很有心的準備了「永生花」以及自己做的施華洛世奇手鍊，親自送給「男神老爸」黃少祺。他說其實自己不愛過生日，但已8、5歲的兩個兒子總是比他還開心，除了會反過來跟他要禮物，還有蛋糕可以吃！雖然他每年都說不過生日，但貼心的老婆跟小孩總是會想辦法給他一個驚喜，還曾找老朋友到家中，他一回到家燈光全暗，然後突然打開，一群朋友家人都在，一起給他驚喜，他今年也很好奇老婆是否還會出招。

黃少祺不諱言身體感受得出有老化的現象，但他自認心智還是「5歲」，老婆常會半開玩笑說家裡有三個孩子，他自曝有時會學兒子故意激怒老婆、想引起大人注意，其實是想逗老婆開心，覺得也是生活情趣的一種，且這招真有用，老婆真會特別關注他，有時還以為老公是否工作上受了委屈。

心理年齡雖未到知天命之年，但黃少祺還是會有他的保養祕方，他表示除了運動以外，要經常保持一顆年輕開朗的心，所以他常讓自己的心智回到5歲，就不會有太多的煩惱，雖然到這年齡常常為了柴米油鹽在煩惱，但要試著讓自己放輕鬆，心態的調整很重要，要常保快樂的心。

黃少祺這次首度與竇智孔與張本渝合作八點檔，笑稱他們是「新鮮貨」，當竇智孔得知黃少祺已到知天命的年紀，直呼太厲害了，光看他身材就讓自己佩服，因為真的需要有很大的毅力跟自律。黃少祺也直誇竇智孔是有顏值又有演技有實力的好演員，期待能在《天之驕女》擦出新的火花。

(中時 )