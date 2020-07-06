台北君品酒店搶攻暑假旅宿商機，鎖定包含親子家庭在內的客層，分眾針對不同客層推出「君彩一夏暑期住房專案」，自7月1日起至8月31日入住雅緻客房並搭配君品酒店安排的暑期限定活動，每晚優惠價4,600元起，凡預訂入住專案的大小朋友們，入住期間還可無限次暢玩暑期限定遊戲室。君品酒店強調要與客人共同創造歡樂假期回憶，親子互動更加緊密。

響應近年來打卡熱潮，君品酒店推出與時下年輕人接軌的話題展覽-「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」，專案優惠價每晚5,400元起，包含週日~週四雙人入住行政雅緻客房以及特展門票2張、無限次數暢玩的暑期限定遊戲室，另可享行政樓層翰林軒尊榮服務與雙人早餐，讓年輕一代在漫漫假期中來場時尚與藝術的洗禮。

新手爸媽總是搞不懂寶寶突如其來哭的理由，君品酒店獨家邀請到具有國際師資認證資格的Monica李芳老師為君品酒店設計一套寶寶按摩及寶寶手語課程，適合0-24個月寶寶的爸媽或是懷孕媽咪，提供每週六、日入住優惠專案，每晚7,800元可升等至豪華客房，包含雲軒西餐廳自助早餐2客，寶寶親子課程一小時(週六寶寶按摩/週日寶寶手語)、限量50份呵護寶寶柔嫩肌膚且具安撫與放鬆功效的10/10 HOPE精美禮品一份，體恤到爸媽的手忙腳亂，可提前於14:00入住，延遲至13:00退房，前25間預訂還可再獲得黃小鴨禮盒一個。

4~12歲的小寶貝們正是活力旺盛的時期，7月15日起爸媽帶著寶貝入住君品雅緻客房，每晚4,600元起，包含雲軒西餐廳自助早餐、科教館的「雪展」或「哇賽！科教館有個大樹屋~體驗展」展覽門票，凡周一入住的小朋友還可參加「小小君品人體驗」，由飯店同仁帶領小朋友們親身體驗飯店迎賓與美姿美儀的樂趣，完成任務後將會得到精美小禮物。

(工商 )