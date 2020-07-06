大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍表示，藉由專業職能、物理或語言治療師團隊的引導治療，遲緩兒都能獲得改善。（大里仁愛醫院提供／黃國峰台中傳真）

「大隻雞慢啼！」真是這樣？大部分家長，對孩子的發展遲緩現象，沒有警覺性，很多是上學後經過比較才知道，大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍說明，孩子在出生後，各階段的身心發展皆有一定的成長里程，當孩子的行為動作、語言、身心等方面有遲緩或不正常表現時，則需藉由專業職能、物理或語言治療師團隊的引導治療。

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍表示，早期早期療育，可以讓遲緩的現象改善，跟上正常發展，而如何發現小兒發展遲緩：通常7個月大不能坐、8個月大不會爬、1歲6個月不會走、2歲無法語言發音，都可能代表孩子的發展遲緩，需進一步評估及檢查，透過動作評估及語言發展評估，了解孩子目前的狀況，再針對需要矯正的部份，提供協助及指導，而黃金治療期在6歲學齡前為最佳。

大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青也提醒，我國七歲前學齡兒童，國民健康署補助，每年一次的兒童健康檢查，自出生後透過每個階段的檢查，包含身高、體重、頭圍是否符合生長指標的曲線，如果有異常或成長遲緩，將轉介至復健或相關科別，進一步檢查或治療，進而矯正。

仁愛醫院指出，臨床中曾遇一名2個月多的幼兒，發現他有個習慣，會固定看同一側，並且在頸部摸到有腫大的肌肉塊，疑似有斜頸的症狀，經轉介至復健科，評估及復健，目前斜頸的現象已改善不少。

(中時 )