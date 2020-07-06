搶食三倍券商機，台開新天堂樂園推出三倍振興券雙重優惠方案，7月15日起在，園區三大主題餐廳單筆消費滿3000元，便將贈送2張500元禮券（可累贈），且全館累積消費滿3000元還將贈送新天堂樂園九宮格優惠券1張（市價1480元）。

端午連假過後，花蓮儼然成為了旅遊首選，台開心農場、新天堂樂園、貨櫃星巴克等，已成為來到花蓮必遊熱門景點，國內旅遊新指標，園區內有許多網美打卡景點，還可以讓小朋友們親近可愛動物，達到寓教於樂目的。

台開指出，響應行政院全力促進國旅消費振興經濟，新天堂樂園即將在7月15日推出三倍振興券雙重優惠方案，第一重為三大主題餐廳專屬優惠為糖朝餐廳、樂山海探索鐵板料理、麻不辣鍋料理，單筆消費達3000元，加碼再送2張500元禮券

第二重送新天堂樂園九宮格優惠劵，持有新天堂樂園九宮格優惠券即可享有糖朝餐廳、新天堂茶餐廳、樂山海鐵板燒、麻不辣鍋料理等單筆消費滿千元折扣200元中知滋味麵劇場-贈送小菜1碟；義大利冰淇淋買1送1，以及雙螺旋溜滑梯買1送1等。

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